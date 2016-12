Mit gestohlenem Traktor Autos gerammt

Ein kurioser Traktordiebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Oberösterreich. Das Fahrzeug, das am Donnerstag in Garsten gestohlen wurde, wurde bereits zweimal bei Unfällen gesichtet. Der Dieb soll zwei Autos beschädigt haben.

