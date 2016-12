Einigung auf weitere Ölförderkürzungen

Auch Nicht-OPEC-Länder haben sich heute zu einer Kürzung der Ölförderung bereiterklärt. Bei einem gemeinsamen Treffen der Ölförderstaaten, die nicht Mitglied des Ölkartells sind, haben diese zugestimmt, weniger zu produzieren. Das wurde aus Kreisen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sowie vom nigerianischen Ölministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter und dem Ölminister von Katar bestätigt.

Russland will laut Angaben 300.000 Barrel weniger fördern, Mexiko will 100.000 Barrel und Kasachstan 50.000 Barrel aus dem Markt nehmen. Um wie viel genau die Gesamtsumme geförderten Öls reduziert werden soll, ist noch unbekannt.

Die aus 14 Ländern bestehende OPEC hatte sich Ende November auf die erste Kürzung ihrer Ölproduktion seit 2008 um 1,2 Millionen auf 32,5 Millionen Barrel am Tag geeinigt. Am Samstag beriet die OPEC mit rund einem Dutzend Ländern wie Russland, Mexiko, Aserbaidschan und Kasachstan. Ziel beider Maßnahmen ist es, den Ölpreis wieder in die Höhe zu treiben.