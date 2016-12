Dritter Einkaufssamstag lieferte Rekordumsätze

Pünktlich zum dritten Einkaufssamstag - inklusive Marienfeiertag und Freitag-Fenstertag - hat sich in der Landeshauptstadt offenbar ein Rekordumsatz angebahnt: Grazer Kaufleute sprechen von der stärksten Woche des Jahres.

„Sehr starker“ Samstag in Tirol

Auch in Tirol freut sich der Handel über einen „sehr starken“ Samstag. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen herrschte nicht zuletzt wegen der zahlreichen Besucher aus Italien in der Innsbrucker Innenstadt reges Treiben. Bei einem APA-Rundruf zeigte sich die Branche „sehr zufrieden“, der Samstag habe in einer guten Woche „noch einmal eine Steigerung“ gebracht.

Bereits der 8. Dezember lief laut Alois Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer Tirol sehr gut, der Samstag sei perfekt gewesen. Und das nicht nur in Innsbruck, auch aus den Bezirksstädten seien die Meldungen erfreulich. Besonders im Trend lagen am Samstag „Klassiker“ wie Spielzeug und Elektroartikel. Aber auch der Sportartikelhandel zeigte sich zufrieden.