Ski alpin: Worley schnappt sich RTL in Sestriere

Die Siegerin beim Riesentorlauf der Damen in Sestriere heißt Tessa Worley. Die Französin katapultierte sich heute auf der Olympiapiste von 2006 von Rang drei nach dem ersten Durchgang noch an die Spitze des Klassements und feierte knapp vor der italienischen Lokalmatadorin Sofia Goggia ihren zehnten Sieg in einem Weltcup-RTL. Beste Österreicherin wurde als Achte einmal mehr Stephanie Brunner, die sich im zweiten Durchgang ebenfalls gehörig steigerte.

