Blumige Laudatio für einen Abwesenden

Ein Abwesender war die Hauptfigur bei der diesjährigen Nobelpreiszeremonie. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan glänzte wie angekündigt durch Abwesenheit und wurde gerade damit zum Zentrum der Feier. Als Platzhalterin fungierte Sängerin Patti Smith. Die war dafür so nervös, als hätte sie selbst den Preis bekommen - und verhaute just die Interpretation des Dylan-Klassikers „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“. Das Nobelpreiskomitee machte demonstrativ gute Miene zu Dylans Spiel - und pries den Preisträger in einer überaus blumigen Lobeshymne als poetischen Übermenschen.

