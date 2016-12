13 Tote bei Anschlag im Zentrum Istanbuls

Bei dem Autobombenanschlag auf einen Polizeibus vor dem Besiktas Stadion im Zentrum Istanbuls sind nach Angaben von Sicherheitskreisen 13 Menschen getötet worden. Unklar war zunächst, ob es sich bei den Opfern um Polizisten oder Zivilisten handelte. Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor lediglich 20 Verletzte - nach seinen Angaben wohl Polizisten - bestätigt.

Etwa anderthalb Stunden vor der Explosion endete das Spiel zwischen den Erstligisten Besiktas und Bursaspor. Laut Soylu war die Bombe explodiert, nachdem sich die Zuschauer zerstreut hatten. Der Sender CNN Türk sowie Augenzeugen berichteten, es habe sich um zwei Explosionen gehandelt. Woher die zweite Detonation kam, blieb zunächst unklar. Eine Nachrichtensperre wurde verhängt.

Einsatzkräfte für brisantes Spiel verstärkt

Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK oder deren Splittergruppe TAK verüben immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte. Die türkische Regierung macht aber auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für zahlreiche Attentate im Land verantwortlich. Auf Fernsehbildern waren Rettungswagen zu sehen, die zur Unfallstelle rasten. Die Explosionen waren mehrere Kilometer weit zu hören.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Besiktas ist ein beliebtes Ausgehviertel und am Wochenende sehr belebt. Ein Reporter sagte auf CNN Türk, an diesem Abend seien besonders viele Polizisten zur Absicherung des Spiels im Einsatz gewesen, weil es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen gegeben hatte. Die Fans von Bursaspor seien wegen einer Strafe überhaupt das erste Mal seit Jahren wieder zu einem Besiktas-Spiel zugelassen worden.