Medien: Exxon-Chef dürfte US-Außenminister werden

Der Chef des Ölkonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson, ist US-Medienberichten zufolge der Favorit des designierten US-Präsidenten Donald Trump für das Amt des Außenministers. Trump habe sich bereits für Tillerson entschieden, berichtete der US-Sender NBC heute unter Berufung auf zwei Vertreter von Trumps Übergangsteam.

APA/AP/Jon Gambrell

Tillersons Stellvertreter soll laut dem Bericht der ehemalige UNO-Botschafter John Bolton werden. Laut NBC schränkten die beiden Vertreter allerdings gleich wieder ein, dass vor der offiziellen Nominierung nichts endgültig sei. Trump dürfte in der kommenden Woche bekannt geben, wer sein Außenminister wird.

Tillerson wäre Signal an Moskau

Auch nach Informationen des „Wall Street Journal“ ist Tillerson Trumps Favorit. Der 64-Jährige, der seit 2004 an der Spitze des texanischen Ölgiganten steht, soll am Wochenende erneut mit dem Immobilienmilliardär zu vertraulichen Gesprächen zusammenkommen.

Tillerson gilt als erfahrener Verhandler. Sein Unternehmen ist in mehr als 50 Staaten tätig und unterhält besonders enge Geschäftsbeziehungen mit Russland. Im Jahr 2012 zeichnete der russischen Staatschef Wladimir Putin Tillerson mit dem Freundschaftsorden aus. Seine Wahl zum Außenminister würde Trumps erklärten Willen unterstreichen, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu verbessern.

CIA von russischen Hacks überzeugt

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA ist unterdessen davon überzeugt, dass Russland Wahlhilfe für den designierten US-Präsidenten Donald Trump geleistet hat. Insider mit guten Kontakten zu Moskau sollen laut „Washington Post“ gehackte E-Mails der Demokraten an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben und so Trumps demokratischer Konkurrentin Hillary Clinton geschadet haben. Das sei „allgemeiner Konsens“ in Geheimdienstkreisen.

