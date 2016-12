Kern gegen Ausgrenzung von Rechtspopulisten

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) spricht sich in der deutschen „Bild am Sonntag“ gegen die Ausgrenzung von rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ oder der AfD. Es sei keine Erfolgsstrategie, solche Parteien zu tabuisieren oder deren Wähler zu ächten. Es brauche vielmehr eine inhaltliche Auseinandersetzung. „Dann zeigt sich ziemlich schnell, wie wenig Substanz da ist“, so Kern.

„Wir haben die FPÖ und das, wofür sie steht, zu Recht immer abgelehnt. Vom Versuch, sie auszugrenzen, hat die Partei allerdings profitiert. Sie konnte beleidigt in eine Ecke flüchten und sich als Opfer darstellen. Das hat sie unnötig mystifiziert und zum vermeintlichen Rächer der Enterbten gemacht“, erklärte der Bundeskanzler der größten deutschen Tageszeitung.

FPÖ „professioneller“ als AfD?

Der deutschen Politik rät Kern, das Phänomen AfD ernst zu nehmen. Inhaltlich gebe es zwischen FPÖ und AfD viele Übereinstimmungen. „Verglichen mit der FPÖ ist die AfD aber noch relativ unprofessionell, heillos zerstritten und kaum kampagnenfähig. Das war in den frühen Phasen der FPÖ sehr ähnlich. Meine Befürchtung ist deshalb, dass der Aufstieg der AfD erst beginnt.“

Tonfall in Mautstreit wird schärfer

Kern unterstreicht in dem Interview außerdem, dass er die geplante Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen als Bedrohung für das gute Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern empfindet. „Wir sind in Österreich sehr unglücklich darüber“, so Kern: „Das ist ein Belastungstest für die guten deutsch-österreichischen Beziehungen.“ Eine Maut für Ausländer schwäche außerdem die Solidarität in Europa.

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte zuvor die Kritik aus Wien an der Maut abermals zurückgewiesen. Österreich sei ausschließlich von „nationalem Interesse getrieben“, „nach dem Motto: Wer nach Österreich kommt, soll zahlen, Österreicher aber sollen in Deutschland kostenlos fahren.“ Kern hielt dem entgegen, dass in Österreich jeder Maut zahlen müsse, „unabhängig von seiner Geburtsurkunde.“ Österreich und die Niederlande erwägen eine Klage gegen die deutsche Pkw-Maut beim Europäischen Gerichtshof.