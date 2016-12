Venezuela lässt Spielsachen konfiszieren

Zwei Wochen vor Weihnachten hat die venezolanische Regierung bei einem Händler in der Hauptstadt Caracas rund 3,8 Millionen Spielsachen beschlagnahmt. Die Aufsichtsbehörde Sundde für gerechte Preise wirft dem Unternehmen vor, die Spielzeuge gehortet und nun zu überhöhten Preisen angeboten zu haben.

„Wir verurteilen die Verletzung der sozioökonomischen Rechte unserer Buben und Mädchen“, zitierte die Behörde den Sundde-Chef William Contreras am Samstag (Ortszeit) auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Firma agiere unpatriotisch. Bei der Aktion, die bereits am Freitag begonnen hatte, wurden auch zwei Manager festgenommen.

„Das war Plünderung“

Die Regierung wolle das Spielzeug jetzt an lokale Versorgungskomitees weitergeben, hieß es. Diese sollten die konfiszierten Sachen zu „gerechten“ Preisen verkaufen. Der Präsident der venezolanischen Handelskammer, Francisco Fernandez, kritisierte die Aktion als „unverantwortlich“. Die Regierung gefährde das Privateigentum und behindere das Schaffen von Jobs. „Das war Plünderung des Inventars“, sagte er dem Sender CNN.

Venezuela befindet sich in einer anhaltenden Versorgungskrise. Der niedrige Ölpreis, fehlende Devisen und Misswirtschaft machen dem Land zu schaffen. Die Inflation hat in den vergangenen Wochen noch einmal drastisch angezogen. Der Zorn über die triste wirtschaftliche Lage wendet sich immer deutlicher gegen die Regierung, die mit teils populistischen Aktionen ihre Handlungsfähigkeit demonstrieren will.