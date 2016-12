Iran schließt Milliardenvertrag mit Boeing

Die iranische Fluggesellschaft Iran Air hat mit dem US-Flugzeughersteller Boeing einen Vertrag über den Kauf von 80 Passagiermaschinen abgeschlossen. Die 50 Flugzeuge vom Typ Boeing 737 und die 30 Boeing-777-Maschinen würden in einem Zeitraum von zehn Jahren an Iran Air ausgeliefert, sagte der Chef der staatlichen Fluglinie, Farhad Parwaresch, der den Kaufvertrag heute in Teheran mit Vertretern von Boeing unterzeichnete.

Der Deal hat nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA ein Volumen von 16,6 Milliarden Dollar (15,7 Milliarden Euro).

Nach einer ersten Übereinkunft im Juni hatte die US-Regierung im September ihr grünes Licht für den Verkauf der Flugzeuge gegeben. Obwohl nach dem Atomabkommen mit dem Iran ein Großteil der westlichen Sanktionen aufgehoben wurde, gibt es für den Handel mit dem Land noch zahlreiche Einschränkungen, sodass Unternehmen für Geschäfte mit Teheran die Genehmigung Washingtons benötigen.