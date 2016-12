Zweiter Anschlag in Folge

Nigeria ist am Sonntag erneut von einem Anschlag erschüttert worden. Bei einem Selbstmordattentat in der nordöstlichen Stadt Maiduguri wurden drei Menschen getötet, mindestens 18 Personen verletzt. Neu ist die Taktik, hinter der die Terrorgruppe Boko Haram vermutet wird: Der Selbstmordanschlag wurde von zwei jungen Mädchen durchgeführt. Der Anschlag am Freitag, bei dem rund 50 Menschen starben, wurde ebenfalls von zwei jungen Mädchen verübt.

Lesen Sie mehr …