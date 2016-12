Trump nennt Berichte über russische Wahlhilfe „lächerlich“

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe einer gezielten russischen Wahlhilfe zu seinen Gunsten entschieden zurückgewiesen. In einem Interview des Senders Fox News sagte er heute, die Behauptung sei „lächerlich“.

Mehrere Medien hatten gestern über eine Schlussfolgerung des Geheimdienstes CIA berichtet, nach der Hackerangriffe auf das System des demokratischen Parteivorstands darauf abgezielt hätten, ihm zum Sieg über seine Rivalin Demokratin Hillary Clinton zu verhelfen.

Der Republikaner ging in dem Interview so weit zu behaupten, dass die Demokraten selber hinter der CIA-Einschätzung steckten - um „eine der größten Niederlagen in der Politik dieses Landes“ zu kaschieren. „Es ist nur eine andere Entschuldigung“, so Trump. „Ich kann es nicht glauben. Jede Woche eine andere Entschuldigung. Wir hatten einen Erdrutschsieg.“