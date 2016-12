McCain geht auf Konfrontationskurs zu Trump

Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat, US-Senator und „elder statesman“ seiner Partei, John McCain, geht auf Konfrontationskurs zum designierten Präsidenten Donald Trump. In einem Interview mit dem TV-Sender CBS forderte McCain etwa, Trump müsse dazustehen, „dass die Russen die Wahl gehackt haben“: „Die Fakten liegen auf dem Tisch“.

Trump selbst hatte unmittelbar zuvor in einem Interview mit dem ihm wohlgesonnenen Sender Fox erklärt, der Verdacht russischer Hacks zu seinen Gunsten sei „lächerlich“, auch wenn der US-Geheimdienst CIA das als erwiesen ansehe. McCain will es damit nicht auf sich beruhen lassen. Er fordert einen Untersuchungsausschuss des Senats in der Causa.

Gemeinsame Erklärung mit Demokraten

Er sei überzeugt, dass die Untersuchung russischer Hacks im Interesse sowohl seiner Republikaner als auch der Demokraten liege, erklärte McCain in dem Interview. Unmittelbar zuvor veröffentlichte er mit seinem Parteifreund Lindsey Graham und zwei demokratischen Senatoren eine gemeinsame Erklärung, wonach die „Attacke auf unsere demokratischen Systeme (...) jeden Amerikaner alarmieren“ sollte.

Eine gefährliche Nähe zu Russland sieht McCain auch durch Trumps wahrscheinlichen Außenminister belegt, den Exxon-Mobil-Chef Rex Tillerson, der mit seiner Ölfirma engste Kontakte zur russischen Regierung pflegt und etwa auch von Russlands Präsident Wladimir Putin mit einem Orden bedacht wurde. Das werfe „Fragen“ auf, hieß es auch schon in der überparteilichen Erklärung der vier Senatoren.

Wird der Senat Tillerson „grillen“?

McCain erklärte, eine mögliche Berufung Tillersons zum Außenminister sei mit „höchster Obacht“ zu behandeln. Er versprach Tillerson ein „faires Hearing“ im US-Senat, falls Trump bei seiner Entscheidung bleiben wolle. McCains Worte haben innerhalb der republikanischen Partei einiges Gewicht und sind ein massiver Schuss vor den Bug für Trump.

Trumps rechte Hand Kellyanne Conway rückte nach McCains Äußerungen auch von der bisherigen Position zu dem Thema ab. Dass Russland auf die Wahl Einfluss zu nehmen versuchte, wollte sie dabei nicht mehr ausschließen. Sie beharrte jedoch darauf, dass es „keinen Beweis“ gebe, dass allfällige russische Hacks „darauf gerichtet waren, Trump zum Präsident zu machen“.