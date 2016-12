Ski alpin: Shiffrin im Slalom weiter unantastbar

Mikaela Shiffrin bleibt auf den Slalom-Pisten der Welt weiter unantastbar. Die US-Amerikanerin feierte heute in Sestriere den dritten Sieg im dritten Slalom dieser Saison und baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup wieder aus. Die Konkurrenz fuhr erneut hinterher, die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova hatte am Ende über eine Sekunde Rückstand auf die 21-Jährige. Von den ÖSV-Damen schaffte es nur Bernadette Schild in die Top Ten.

