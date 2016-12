Ski alpin: Kristoffersen meldet sich mit Sieg zurück

Henrik Kristoffersen hat sich mit dem Sieg im Slalom von Val d’Isere zurückgemeldet. Der Norweger, der den Auftakt in Levi wegen Verbandsstreitigkeiten noch verpasst hatte, holte sich heute nach einer Aufholjagd von Platz drei seinen zehnten Slalom-Sieg. Der Halbzeitführende Alexis Pinturault aus Frankreich schied in der Entscheidung aus. Kristoffersen konterte in der Entscheidung einen Husarenritt von Marcel Hirscher, der sich aber ebenfalls von Platz vier auf Rang zwei verbesserte. Eine fulminante Aufholjagd legten auch Marc Digruber und Michael Matt hin.

