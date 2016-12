Paragleiter löst großangelegte Suchaktion aus

Eine großangelegte Suchaktion hat heute ein Paragleiter in Bruck an der Mur ausgelöst: Ein Anrainer fand dessen Paragleit-Schirm besitzerlos in einem Baumwipfel vor - der Mann war inzwischen in ein Wirtshaus eingekehrt.

