Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

In Hollywood werden morgen Nachmittag die Nominierungen für die 74. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten Filmpreise in den USA. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 8. Jänner in Beverly Hills verliehen.

Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem die Musical-Romanze „La La Land“, das Familiendrama „Manchester by the Sea“ und der Independentfilm „Moonlight“. Casey Affleck, Denzel Washington, Ryan Gosling, Emma Stone, Isabelle Huppert und Natalie Portman werden als sichere Kandidaten für die Schauspiel-Nominierungen gehandelt.

Eine Globe-Preisträgerin steht vorab schon fest: Meryl Streep (67, „Florence Foster Jenkins“, „Die Eiserne Lady“) soll den Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.