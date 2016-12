Keine Einigung über Rebellen-Abzug aus Aleppo

Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow hat Berichten widersprochen, wonach Russland mit den USA eine Vereinbarung über den freien Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo erreicht habe.

Vertreter der Rebellen hatten der Nachrichtenagentur Reuters zuvor mitgeteilt, ein entsprechender Vorschlag sei von den beiden Staaten unterbreitet worden. Danach sollen die Kämpfer zusammen mit ihren Familien Ost-Aleppo verlassen können. „Was westliche Agenturen berichten, hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun“, sagte Rjabkow.

Genaue Vorgaben für Abzug

Laut Rebellen dürften dem Vorschlag zufolge Angehörige der einst als Nusra-Front bekannten Extremistengruppe Ost-Aleppo nur in die nordwestliche Provinz Idlib verlassen. In dem Dokument, in das Reuters Einblick erhielt, wird den Kämpfern der anderen Rebellengruppen freigestellt, in welche Gebiete sie abziehen wollen.

Für die Umsetzung des Vorschlags über den Abzug der Rebellen ist ein Zeitrahmen von 48 Stunden vorgesehen. Angestrebt wird eine Überwachung durch die Vereinten Nationen. Der Plan sieht außerdem vor, dass die Kämpfer ihre leichten Waffen mitnehmen dürfen. Schwere Waffen müssen zurückgelassen werden.

In Aleppo kontrollierten die Aufständischen nur noch ein kleines Gebiet im Ostteil der Stadt, sagte ein Sprecher der Rebellengruppe Dschabha Schamija. Das Gebiet, in dem sich viele Zivilisten aufhielten, liege unter starkem Beschuss syrischer Regierungstruppen.