Italiens designierter Premier feilt an Ministerliste

Kurz nachdem er von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragt worden ist, hat Italiens designierter Premier Paolo Gentiloni mit der Suche nach Ministern für sein Kabinett begonnen. Der römische Sozialdemokrat startete heute Gespräche mit den Parteien, die seine Regierung unterstützen sollen.

APA/AFP/Adem Altan

Das 66. Kabinett seit der Gründung der Italienischen Republik im Jahr 1946 soll sich auf die selbe Mehrheit stützen, die die Regierung des am Mittwoch zurückgetretenen Premiers Matteo Renzi trug. Das Sagen werden Renzis Demokratische Partei (PD), die rechtskonservative Partei NCD (Nuovo Centro Destra) und einige kleine Zentrumsparteien haben.

Mattarella drängt auf schnelle Regierungsbildung

Erwartet wird, dass mehrere Minister im Amt bestätigt werden. So sollten Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan und Innenminister Angelino Alfano für Kontinuität sorgen. Reformenministerin Maria Elena Boschi, Initiatorin der von den Italienern per Referendum versenkten Verfassungsreform, sollte dagegen aus der Regierung austreten.

Beobachter rechnen, dass Gentiloni schon morgen dem Staatschef die Ministerliste vorlegt. Der Premier könnte sich dann bereits am Mittwoch einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Mattarella drängt, dass Italien mit einer funktionsfähigen Regierung am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Woche in Brüssel teilnimmt, bei dem es prioritär um die Flüchtlingsthematik geht.