‚Dunkel und dreckig‘: Premierenjubel für „Star Wars“-Spin-off

Normalsterbliche Fans müssen sich noch ein paar Tage gedulden, bis sie mit „Rogue One“ das erste „Star Wars“-Spin-off im Kino sehen. Am Samstagabend (Ortszeit) schon gesehen haben den Film ausgesuchte Gäste der Galapremiere in Hollywood. Sie zeigten sich ausnahmslos begeistert von dem „dunklen“ und „dreckigen“ Streifen, dem offenbar auch zahlreiche Eingriffe der Disney-Studios nicht den Charakter nehmen konnten. Manche wollen in dem Film gar ein politisches Statement sehen. Rechtsextreme in den USA rufen jedenfalls schon zum Filmboykott auf.

