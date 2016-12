Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien

In Rumänien haben die Sozialdemokraten (PSD) die Parlamentswahl gestern gewonnen. Die PSD liege bei rund 47 Prozent, teilte das zentrale Wahlbüro in Bukarest in der Nacht auf heute nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmzettel mit. Durch Verteilung von Reststimmen kann die Partei bei der Sitzverteilung im Parlament auf die absolute Mehrheit kommen.

Unklar blieb, ob der PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea Ministerpräsident wird, zumal er wegen Wahlmanipulationen vorbestraft ist. Staatspräsident Klaus Iohannis hatte im Vorfeld gesagt, dass er keinen Politiker mit Justizproblemen mit der Regierungsbildung beauftragen werde.

Mitte-rechts-Partei auf Platz zwei

Auf Platz zwei kam die Mitte-rechts-Partei PNL mit rund 20 Prozent. Einen überraschenden Achtungserfolg mit 7,5 Prozent im Abgeordnetenhaus und 7,6 Prozent im Senat erzielte die neue ökoliberale Partei USR, die erst vor einem halben Jahr gegründet wurde. Die USR könnte drittstärkste Kraft Rumäniens werden - sehr knapp vor der Ungarn-Partei UDMR, die laut Hochrechnung 7,12 (Abgeordnetenhaus) und 7,07 Prozent (Senat) erreichte.

Dragnea deutete am Abend an, dass er auf seiner Nominierung bestehen werde. „Ich bin nicht geneigt, diese Wählerstimmen (für die PSD) jemandem zu schenken“, sagte er. Dragnea wies Spekulationen zurück, wonach als Ersatzkandidat der frühere langjährige PSD-Politiker und derzeit parteilose Minister für Regionalentwicklung, Vasile Dincu, im Gespräch sei. Dincu komme für den Posten des Regierungschefs nicht infrage, sagte Dragnea dem Sender Romania TV.