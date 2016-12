EU-Außenminister beraten über Türkei-Verhandlungen

Der EU-Außenministerrat will heute und morgen in Brüssel über die Beitrittsgespräche mit der Türkei entscheiden. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat angekündigt, er wolle die Weiterführung der Verhandlungen blockieren. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sich dagegen für eine Fortsetzung der Gespräche aus.

Türkei will nach Anschlägen Vergeltung

Nach den Anschlägen auf die Polizei in Istanbul mit 38 Toten drohte die türkische Führung unterdessen mit Vergeltung. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte gestern, die Attentäter würden „einen hohen Preis zahlen“. Zu den Anschlägen bekannte sich eine kurdische Extremistengruppe, die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahestehen soll.

EU-Abkommen mit Mali zu Flüchtlingsrückkehr

Die EU unterzeichnete gestern mit Mali ein Abkommen, um die Rückkehr von Flüchtlingen in das afrikanische Land zu beschleunigen, deren Aslybegehren in Europa abgelehnt wurden. Es sei das erste Mal, dass die EU so genaue Mechanismen in einem Abkommen mit einem afrikanischen Land festlege, teilte das niederländische Außenministerium mit. Das Ministerium hatte die Vereinbarung für die EU unterzeichnet.

Das Abkommen soll die Ursachen von Flucht bekämpfen und die Rückkehr von Flüchtlingen nach Mali ermöglichen. Es folgt den Vereinbarungen, die die EU mit afrikanischen Ländern bei ihrem Gipfel in Malta im November vergangenen Jahres geschlossen hatte.

Abkommen mit Kuba auf dem Programm

Am Rande des Treffens will die EU erstmals ein Abkommen mit dem sozialistischen Kuba abschließen. Der Vertrag sieht einen intensiveren politischen Dialog und eine Zusammenarbeit im Handel vor. Grundlage für die jetzt geplante Annäherung ist der vorsichtige Öffnungskurs des karibischen Inselstaats in den vergangenen Jahren.

Das Verhältnis zwischen beiden Seiten wurde bisher maßgeblich von einem „Gemeinsamen Standpunkt“ der EU zu Kuba aus dem Jahr 1996 bestimmt. In ihm verlangten die Europäer eine Verbesserung der Menschenrechtslage und den Übergang Kubas zu einer pluralistischen Demokratie.

Neben marktwirtschaftlichen Reformen leitete Kuba Ende 2014 eine historische Wende in seinen Beziehungen zu den USA ein. Beide Länder eröffneten daraufhin nach einer jahrzehntelangen Eiszeit wieder Botschaften in Washington und Havanna.