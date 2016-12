Mazedonien: Regierungspartei nach Wahl knapp voran

Nach der Parlamentswahl in Mazedonien ist kein schnelles Ende der politischen Krise in Sicht: Die rechtskonservative Regierungspartei VMRO-DPMNE von Ex-Regierungschef Nikola Gruevski lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit rund 37,5 Prozent in Führung - gefolgt von den Sozialdemokraten mit rund 36 Prozent. Welche Partei die meisten Parlamentssitze holen wird, war angesichts des knappen Ergebnisses heute Früh aber völlig unklar.

Trotzdem beanspruchten beide Parteien den Wahlsieg für sich. „Die VMRO-DPMNE ist der Sieger dieser Wahl“, sagte Gruevski vor Anhängern in der Parteizentrale in Skopje. „Wir sind die Sieger“, rief auch Oppositionsführer Zoran Zaev seinen jubelnden Anhängern zu, die vor dem Regierungssitz in Skopje schon in der Nacht den Wahlsieg der sozialdemokratischen SDSM feierten.

66 Prozent Wahlbeteiligung

Wie die Wahlkommission nach Auszählung der Stimmen aus über 96 Prozent der Wahllokale mitteilte, kommt die VMRO-DPMNE zwar auf einen hauchdünnen Vorsprung von knapp 1,5 Prozentpunkten. Damit ist aber noch völlig unklar, welche Partei die meisten Parlamentssitze holen wird.

Beide Parteien könnten nach Einschätzungen von Experten letztlich auf 51 oder 52 Mandate kommen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 66 Prozent - mehr als bei früheren Wahlen in Mazedonien.

Der Abstimmung gestern war eine fast zweijährige politische Krise vorausgegangen. Die vier großen Parteien hatten sich erst nach langem Tauziehen unter Vermittlung der EU auf den Wahltermin geeinigt. Ursprünglich hatte die vorgezogene Neuwahl bereits im April stattfinden sollen.

Seit Abhörskandal in Krise

Der Balkan-Staat steckt in der Krise, seitdem SDSM-Chef Zaev im Februar 2015 begann, abgehörte Telefonate zu veröffentlichen. Diese deuten darauf hin, dass Gruevskis Regierung großflächig Politiker, Journalisten und normale Bürger abgehört hatte sowie Korruption im großen Stil an der Tagesordnung war.