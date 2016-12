Syrische Armee erobert großen Stadtteil in Aleppo

Die syrischen Regierungstruppen haben bei ihrer Offensive in Aleppo nach Angaben von Aktivisten einen großen Stadtteil im Südosten der umkämpften Stadt eingenommen. Die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad hätten das Stadtviertel Scheich Said am südöstlichen Stadtrand heute Früh erobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit.

Damit kontrollierten die Regierungstruppen nun 90 Prozent der früheren Rebellengebiete im Ostteil der Stadt. Aleppo war bis vor Kurzem in einen von der Regierung kontrollierten Westen und einen von Aufständischen gehaltenen Osten geteilt. Mitte November startete die Armee eine Großoffensive, um Aleppo vollständig zurückzuerobern.

Mehr als 10.000 Menschen geflohen

In Scheich Said hatten einander Regierungstruppen und Rebellen nach Angaben der Beobachtungsstelle seit gestern Nachmittag heftige Gefechte geliefert. Bereits in der Nacht auf gestern seien mehr als 10.000 Menschen aus den Rebellenvierteln im Südosten Aleppos geflohen.

Die Beobachtungsstelle, die den bewaffneten Rebellen nahesteht, beruft sich auf zahlreiche Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen.