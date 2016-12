Krasnoselski gewinnt Präsidentenwahl in Transnistrien

Die Wähler in der von Moldawien abtrünnigen Provinz Transnistrien haben den bisherigen Parlamentspräsidenten Wadim Krasnoselski zum neuen Präsidenten gewählt. Wie das russische Umfrageinstitut Wsiom auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen ermittelte, kam der frühere Innenminister bei der Abstimmung gestern auf 69,8 Prozent der Stimmen.

Schewtschuk weit abgeschlagen

Amtsinhaber Jewgeni Schewtschuk sei auf lediglich 18,8 Prozent gekommen. Das an der Grenze zur Ukraine gelegene Transnistrien hatte sich 1990 im Zuge der Auflösung der Sowjetunion von Moldawien abgespalten. Seit mehr als 20 Jahren sind dort russische Truppen stationiert.

Moskau unterstützt den schmalen Landstreifen mit seiner mehrheitlich russischsprachigen Bevölkerung auch wirtschaftlich und politisch. Allerdings hat bisher kein anderes Land Transnistrien als eigenständigen Staat anerkannt, auch nicht Russland.

Ähnlich wie die benachbarte Ukraine ist die rumänischsprachige Republik Moldau zerrissen zwischen Befürwortern einer engeren Anbindung an die EU und einer Hinwendung zu Russland. Seit Juli 2014 ist Moldawien mit der EU durch ein Assoziierungsabkommen verbunden. Die Präsidentschaftswahl im November hatte der prorussische Sozialist Igor Dodon gewonnen, der Moldawien wieder enger an Russland binden will.