„Müssen Druck auf Trump ausüben“

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat auf seinem Kollisionskurs gegenüber China noch einen Zahn zugelegt: Er stellte in einem TV-Interview am Sonntag die Ein-China-Politik infrage - ein Bruch mit der bisherigen US-Außenpolitik, die heikle Taiwan-Politik Chinas zu dulden. Peking sei „ernsthaft besorgt“, hieß es nun aus dem Außenministerium. Trump sei „diplomatisch unreif“, urteilte ein außenpolitischer Experte in Peking. China müsse nun Druck auf den neuen US-Präsidenten ausüben.

