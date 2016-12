Grazer Oper baut Angebot für Sehbehinderte aus

Die Grazer Oper war die erste Oper in Österreich, die ein Stück für Sehbehinderte auf die Bühne gebracht hat - und das Projekt geht weiter: Im kommenden Jahr soll „Romeo et Juliette“ adaptiert und inszeniert werden. Die Inszenierung bietet dabei einige Herausforderungen, was die Umsetzung für Sehbehinderte betrifft.

