Medien: Hundert kurdische Politiker in Türkei festgenommen

Nach dem Doppelanschlag in Istanbul sind mehr als hundert Vertreter der prokurdischen Partei HDP festgenommen worden. Bei den landesweiten Einsätzen seien unter anderem die HDP-Chefs in Istanbul und Ankara in Gewahrsam genommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute Früh. Den insgesamt 118 Verdächtigen würden Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zur Last gelegt.

Erdogan kündigte Vergeltung an

Bei den Anschlägen auf die Polizei in Istanbul waren am Samstagabend 38 Menschen getötet worden, größtenteils Polizisten. Zu den Taten bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), eine kurdische Extremistengruppe, die der PKK nahestehen soll. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte nach dem Doppelanschlag Vergeltung an. Die Attentäter würden „einen hohen Preis zahlen“, sagte er.

Die türkischen Sicherheitskräfte gehen bereits seit dem gescheiterten Militärputsch im Juli hart gegen kurdische Oppositionspolitiker vor. Unter anderen wurden die beiden Vorsitzenden der HDP festgenommen. Zudem wurden Dutzende prokurdische Bürgermeister im Südosten des Landes festgenommen.

EU-Außenminister beraten über Türkei-Verhandlungen

Der EU-Außenministerrat will unterdessen heute und morgen in Brüssel über die Beitrittsgespräche mit der Türkei entscheiden. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte angekündigt, er wolle die Weiterführung der Verhandlungen blockieren. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sich dagegen für eine Fortsetzung der Gespräche aus.