NFL: Giants bremsen Dallas Cowboys ein

Der Erfolgslauf der Dallas Cowboys in der National Football League (NFL) ist in der Nacht nach elf Siegen en suite zu Ende gegangen. Die Cowboys wurden von den New York Giants in einer wahren Defensivschlacht eingebremst und kassierten erst die zweite Niederlage in der laufenden Saison - die allerdings erneut gegen „Big Blue“. Eine empfindliche Pleite setzte es auch für die Seattle Seahawks, und in Buffalo sorgte Pittsburgh-Star Le’Veon Bell im Schnee für einen neuen Clubrekord.

Mehr dazu in sport.ORF.at