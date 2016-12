Einbruch in Wohnhaus von Ex-Kanzler Vranitzky

Im Wohnhaus von Altbundeskanzler Franz Vranitzky in Wien-Döbling ist am Wochenende eingebrochen worden. Das berichtet die Gratiszeitung „Heute“. Er kam jedoch unbeschadet davon, die Täter waren in der Nachbarwohnung.

