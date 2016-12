Medien: Türkei griff PKK-Stellungen im Nordirak an

Nach den schweren Anschlägen auf die Polizei in Istanbul hat die türkische Luftwaffe Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak bombardiert. Kampfflugzeuge hätten gestern Abend das Hauptquartier der kurdischen Rebellen in der nordirakischen Region Sap sowie nahe gelegene Bunker und Geschützstellungen zerstört.

Das teilten die türkischen Streitkräfte heute laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. Die PKK hat seit Jahren ihr Hauptquartier in den Kandil-Bergen im Nordirak und sieht sich immer wieder Angriffen der türkischen Luftwaffe ausgesetzt.

44 Tote bei Anschlag in Istanbul

Nach dem Doppelanschlag von Istanbul stieg die Zahl der Toten auf 44. Es handle sich um 36 Polizisten und acht Zivilisten, teilte Gesundheitsminister Recep Akdag heute mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ob die Zahl den Selbstmordattentäter beinhaltet, ließ der Minister offen.

Zu dem Doppelanschlag von Samstagabend bekannte sich die kurdische Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK). Die TAK gilt als Splittergruppe der PKK, doch ist das Verhältnis der beiden Gruppierungen unklar.

Hundert kurdische Politiker festgenommen

Nach dem Anschlag nahm die türkische Polizei mehr als 100 Vertreter der prokurdischen Partei HDP fest. Die Oppositionspolitiker seien bei Razzien in Istanbul, Ankara und anderen Städten festgesetzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

In Adana in der Südtürkei seien in den frühen Morgenstunden rund 500 Polizisten sowie gepanzerte Fahrzeuge und ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Den festgenommenen Politikern werden Verbindungen zur PKK zur Last gelegt.

EU-Außenminister beraten über Türkei-Verhandlungen

Der EU-Außenministerrat will unterdessen heute und morgen in Brüssel über die Beitrittsgespräche mit der Türkei entscheiden. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte angekündigt, er wolle die Weiterführung der Verhandlungen blockieren. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sich dagegen für eine Fortsetzung der Gespräche aus.