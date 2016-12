Autoverkäufe in China auf Rekordniveau

Der weltgrößte Automarkt China wächst weiter kräftig. Im November wurden 2,94 Mio. Autos verkauft, 16,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband CAAM heute mitteilte. Sowohl die Produktion als auch der Absatz erreichten laut CAAM ein „Rekordhoch“.

AP

In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden laut CAAM insgesamt 24,9 Mio. Autos in China verkauft, mehr als im gesamten Jahr 2015. Angekurbelt wurden die Verkäufe in diesem Jahr unter anderem von einer Senkung der Umsatzsteuer auf Autos mit kleineren Motoren. Außerdem stabilisierte sich die Wirtschaftslage.

Allerdings war die Steigerungsrate der Autobranche im November nicht mehr ganz so groß wie in den vorangegangenen Monaten. Im Oktober waren die Verkäufe um 18,7 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor, im September war sogar ein Plus von 26,1 Prozent verzeichnet worden.