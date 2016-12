Athen will „ehrlichen Kompromiss“ in Reformstreit

Griechenland will den Streit mit seinen europäischen Gläubigern über Reformen beilegen und setzt dabei auf einen „ehrlichen Kompromiss“. Finanzminister Efklidis Tsakalotos sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem heute veröffentlichten Interview, ein Deal könnte dazu führen, dass Griechenland anders als bisher am Anleihekaufprogramm der EZB teilnehmen könnte.

Sollte das bis Frühjahr 2017 der Fall sein, könnte Griechenland mit der Ausgabe von Schuldpapieren die Rückkehr auf die Finanzmärkte testen.

Griechenland hängt am Finanztropf seiner Euro-Partner und ringt um Reformen als Gegenleistung für die Milliardenhilfen. „Die griechische Redensart lautet ‚Wasser in den Wein gießen‘“, sagte Tsakalotos. Er möge diesen Ausdruck zwar nicht, „weil ich nicht will, dass mein Wein verwässert wird“. Der Minister betonte aber: „Sie wissen, was ich meine: Es geht darum, einen ehrlichen Kompromiss zu finden.“

Griechenland steckt bereits im dritten Rettungsprogramm. Dieses umfasst bis zu 86 Milliarden Euro. Umstritten ist derzeit der Abschluss der zweiten Reformüberprüfung. Erst wenn das über die Bühne ist, will der Internationale Währungsfonds entscheiden, ob er sich am laufenden Programm beteiligt.