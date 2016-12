Passant rettete Kind in Bruck aus eiskalter Mur

In Bruck an der Mur (Steiermark) ist heute Vormittag ein Kind in einen Seitenkanal der Mur gestürzt. Ein Passant wurde zum Lebensretter. Er sprang dem Kind sofort ins eiskalte Wasser nach und zog es ans Ufer.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at