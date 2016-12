Politik sichert Hausärzten zentrale Rolle zu



Die Politik wendet sich angesichts der von der Ärztekammer angekündigten Proteste gegen die Gesundheitsreform direkt an die Mediziner. In einem Brief an alle rund 22.000 niedergelassenen Ärzte wird den Hausärzten versichert, dass sie weiterhin eine zentrale Rolle spielen werden und dass die niedergelassenen Ärzte weiter zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung bleiben.

Man wolle neue Modelle der Primärversorgung fördern: So wenden sich Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ), Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) sowie die Spitzen der Sozialversicherung und Ländervertreter direkt an die Hausärzte.

„Niemand wird Kassenvertrag verlieren“

„Das können Zentren sein oder Netzwerke, wo mehrere HausärztInnen im Team mit anderen Gesundheitsberufen in einem organisatorischen Verbund miteinander kooperieren. Klar ist: Auch bei diesen neuen Modellen werden HausärztInnen eine zentrale Rolle spielen“, heißt es in dem Brief.

„Die niedergelassenen ÄrztInnen - ob in Einzelordinationen oder Gruppenpraxen - bleiben nach wie vor zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Niemand wird wegen der gesetzlichen Änderungen seinen bzw. ihren Kassenvertrag verlieren. Auch an der freien ÄrztInnenwahl wird sich nichts ändern“, versichert die Politik den Ärzten.

In dem Schreiben, mit dem die Politik den Ärzten „Informationen und Klarstellungen bieten“ will, wird auch darauf verwiesen, dass etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Gesundheitsversorgung ausgegeben werden. „Auch in den kommenden Jahren werden die Ausgaben steigen. Das ist gut so. Mit den Mitteln muss aber verantwortungsvoll und effizient umgegangen werden.“

Ärztekammer verteidigt geplanten Streik

Ärztekammer-Präsident Arthur Wechselberger verteidigte den für Mittwoch geplanten Streik der Hausärzte in Wien, Kärnten und dem Burgenland. Kritik übte er heute einmal mehr an den geplanten Primärversorgungszentren, vielmehr solle man den bestehenden niedergelassenen Bereich stärken, sagte er im Ö1-Morgenjournal.

Wechselberger befürchtet, dass mit den Primärversorgungszentren - „private Krankenanstalten mit angestellten Ärzten“ - Verschlechterungen auf die Patienten in der ambulanten niedergelassenen Versorgung zukommen werden.

