Sieben Nominierungen für „La La Land“

Der Erfolgslauf der deutsch-österreichischen Koproduktion „Toni Erdmann“ hält an: Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade mit Burgtheater-Star Peter Simonischek wurde am Donnerstag in der Kategorie der fremdsprachigen Filme für den Golden Globe nominiert. Der Film steht auch bei den Auslandsoscars hoch im Kurs. Favorit unter den Hollywood-Produktionen ist „La La Land“ - das Kinomusical mit Emma Stone und Ryan Gosling hat die Chance auf gleich sieben Auszeichnungen.

