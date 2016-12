„Toni Erdmann“ für Golden Globes nominiert

Der Lauf von „Toni Erdmann“ hält weiter an: Die deutsch-österreichische Koproduktion mit Peter Simonischek in der Titelrolle darf sich Hoffnungen auf einen Golden Globe machen.

Maren Ades Tragikomödie geht neben „Elle“, „Neruda“, „Divines“ und „The Salesman“ ins Rennen um die Auszeichnung für den besten fremdsprachigen Film, wie die Hollywood-Auslandspresse heute bekanntgab.

Erst am Wochenende konnte „Toni Erdmann“ beim Europäischen Filmpreis abräumen und wurde u. a. als bester europäischer Film ausgezeichnet. Simonischek erhielt außerdem die Trophäe für den besten Darsteller.

Die Golden Globes werden in 25 Film- und Fernsehkategorien vergeben und gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Die Verleihung der 74. Golden Globes findet am 8. Jänner in Beverly Hills statt.