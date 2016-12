Eine Million Guns-N’-Roses-Tickets an einem Tag verkauft

Guns N’ Roses haben an einem Tag eine Million Tickets für die Europakonzerte 2017 verkauft. Das berichtete das britische Musikmagazin „NME“ (Onlineausgabe) heute. Die Band kommt im Rahmen der „Not In This Liftime“-Tour am 10. Juli auch nach Wien.

Der Vorverkauf hat am Freitag begonnen. In England war der Andrang so groß, dass ein zweiter Termin für das Gunners-Gastspiel im Londoner Queen Elizabeth Olympic Park (Fassungsvermögen bei Fußballspielen: 60.000 Besucher) angefügt wurde.

Der erste Teil der Tournee, für die Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan zur Gruppe zurückgekehrt sind, hat laut „NME“ bereits 107 Millionen Euro eingespielt, die Tour ist damit die finanziell erfolgreichste in Amerika in diesem Jahr.