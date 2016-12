Familienbeihilfe: Kritik von FPÖ - Grüne sehen sich bestätigt

Kritik am erwarteten Nein der EU-Kommission zur Kürzung der Familienbeihilfe für nicht in Österreich lebende Kinder kommt von den Freiheitlichen. Die Grünen sehen sich indes in ihrer Linie bestätigt. Die Freiheitlichen forderten heute eine Anpassung der Familienbeihilfe nach dem Herkunftslandprinzip.

„Andere Länder schaffen es sehr wohl, die Interessen der eigenen Bevölkerung innerhalb der EU durchzusetzen. Nicht so unsere Bundesregierung und hier ganz besonders die ÖVP. Da gibt es nur vollmundige Ankündigungen, was man nicht alles für Österreich erreichen werde. Aber unterm Strich kommt nichts heraus“, so FPÖ-Familiensprecherin Anneliese Kitzmüller in einer Aussendung.

Grüne: Gleiche Leistungen für gleiche Beiträge

Die Grünen zeigten sich indes erfreut, dass die EU-Kommission der Bundesregierung eine Abfuhr erteilt habe und die Familienbeihilfenkürzung für im Ausland lebende Kinder nicht erlaube. „Die Neiddebatte auf dem Rücken von Kindern ist damit beendet“, so die grüne Sozialsprecherin Judith Schwentner.

Die Kommission bestätige damit die Linie der Grünen, dass jedes Kind gleich viel wert sei. „EU-Bürger, die in Österreich arbeiten, zahlen alle dieselbe Summe in den Familienlastenausgleichsfonds ein. Gleiche Beiträge müssen zu gleichen Leistungen führen.“

EU-Kommission gegen Österreichs Vorstoß

Die EU-Kommission stellt sich gegen den Wunsch Österreichs, die Familienbeihilfe für Kinder, die nicht mit ihren Eltern nach Österreich gekommen sind, zu reduzieren. Eine Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU- bzw. EWR-Ausland an die Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Land werde es „nicht geben“, zitierte die Tageszeitung „Kurier“ heute ein internes Kommissionspapier.

Anfang November hatten ÖVP-Regierungsmitglieder in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine „Indexierung“ der Familienbeihilfe gefordert. Auch SPÖ-Politiker sprachen sich für eine Reduzierung der Familienbeihilfe für nicht in Österreich lebende Kinder aus. Nun kam das Nein aus Brüssel.

Karmasin und Kurz verteidigen Forderung

ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin will trotz negativer Signale aus Brüssel weiter für eine Indexierung beziehungsweise Reduzierung der Familienbeihilfe für Kinder kämpfen, die nicht mit ihren Eltern nach Österreich gekommen sind. Das sei notwendig, weil Österreich das am stärksten betroffene Land in der EU sei, hieß es heute aus dem Familienministerium.

Auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) verteidigte heute die österreichische Forderung nach einer Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an die dortigen Lebenskosten. „Wir gefährden die Niederlassungsfreiheit, wenn wir bei Fehlentwicklungen wegsehen“, sagte Kurz in Brüssel.