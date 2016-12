Mehr Schnee in schmutziger Luft

Schnee gehört für viele zum Weihnachtsfest dazu - doch die Wahrscheinlichkeit weißer Weihnachten wird in Österreich kleiner. Ein Grund dafür ist die saubere Luft. Mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Luftverschmutzung und damit die Möglichkeit für Schnee, der sich an den Schmutzteilchen bildete. So ist nicht nur der Klimawandel, sondern in gewissem Maß auch der breitere Einsatz von Luftfiltern am ausbleibenden Schnee schuld. Heuer darf aber noch gehofft werden.

