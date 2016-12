Papst Franziskus schrieb an Assad

Papst Franziskus hat sich in einem Brief an den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gewandt. Der Vatikan-Botschafter in Syrien, Kardinal Mario Zenari, übergab Assad heute persönlich das Schreiben des Papstes, wie der Diplomat auf „Kathpress“-Anfrage bestätigte.

Mehr dazu in religion.ORF.at