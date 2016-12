„Kultur.montag“: Charlie Chaplin und die Wachsfabrik

Die letzten 25 Jahre hat Charlie Chaplin in seinem Haus nahe dem Genfer See verbracht. Die Betreiber eines Pariser Wachsfigurenkabinetts haben das Anwesen kürzlich in ein multimediales Chaplin-Museum umgewandelt – samt vielen wächsernen Wiedergängern des Filmmagiers.

Erstmals seit dem Umbau besuchte seine Tochter Geraldine Chaplin das Haus ihrer Kindheit. Mit „kultur.montag“ spricht sie über ihren berühmten Vater, der den Geniekult um seine Person stets ablehnte.

