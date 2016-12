Guterres als UNO-Generalsekretär vereidigt

Der frühere portugiesische Regierungschef Antonio Guterres hat heute seinen Amtseid als neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO) abgelegt.

Guterres versprach bei der Zeremonie in der UNO-Vollversammlung in New York, seine Aufgaben als neuer UNO-Chef mit „Loyalität, Besonnenheit und Gewissenhaftigkeit“ auszuführen. Die UNO müsse „bereit für einen Wandel“ sein, sagte er.

Der 67-jährige Guterres löst den Südkoreaner Ban Ki Moon ab, der zehn Jahre an der Spitze der UNO gestanden war. Das Mandat des Portugiesen gilt zunächst für fünf Jahre.