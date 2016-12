Schnelle Einigung auf Regierung in Italien erwartet

In Italien zeichnet sich eine schnelle Einigung auf eine neue Regierung ab, in der die meisten Ministerposten unverändert bleiben dürften. Der designierte Ministerpräsident Paolo Gentiloni habe die Unterstützung des Parlaments dafür, hieß es heute in politischen Kreisen in Italien.

Kaum 24 Stunden nachdem er das Mandat zur Regierungsbildung erhalten hat, sollte Gentiloni mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammenkommen, was in Rom als Zeichen erfolgreicher Gespräche mit den Parteichefs über die neue Regierung gewertet wurde. Mit ihrer Vereidigung wird noch heute gerechnet.

Neuwahlen erwartet der scheidende Regierungschef Matteo Renzi frühestens Mitte des nächsten Jahres. Die Legislaturperiode endet regulär erst im März 2018. Renzi hatte nach der klaren Niederlage beim Verfassungsreferendum seinen Rücktritt eingereicht.