SPÖ-Gesundheitsministerin Oberhauser zum Ärztestreik

Mit einem offenen Brief an alle niedergelassenen Ärzte wirbt die Regierung für ihre Gesundheitsreform. Die Ärztekammer will am Mittwoch mit einem Streik- und Protesttag weiter Widerstand leisten. SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ist Gast im ZIB2-Studio.

Lage der ägyptischen Christen

Beim folgenschwersten Anschlag auf koptische Christen in Ägypten seit fünf Jahren sind gestern 24 Menschen getötet worden. Die christliche Minderheit hatte unter Präsident Sisi auf mehr Sicherheit gehofft. Aus Kairo berichtet Karim El-Gawhary.

Sammelklagen bald möglich

Auch in Österreich sollen Sammelklagen ermöglicht werden. Justizminister Wolfgang Brandstetter will einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen.

Causa Alijew - Mord statt Suizid?

Die Anwälte von Rachat Alijew haben heute ein Privatgutachten zu dessen Todesursache vorgelegt. Der ehemalige kasachische Botschafter soll 2015 in seiner Zelle nicht Suizid begangen haben, sondern ermordet worden sein. Christian Jänsch und David Kriegleder berichten.

