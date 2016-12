Zehn Tote durch Sturm „Vardah“ in Indien

Mindestens zehn Menschen sind in Indien bei einem starken Tropensturm ums Leben gekommen. Sturm „Vardah“ fegte heute über das indische Festland. Mit heftigem Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde traf das Zentrum des Sturms rund 50 Kilometer nördlich der Hafenmetropole Chennai auf den Südosten des Subkontinents.

Bäume entwurzelt und Strommasten geknickt

Die meisten der Toten seien von Bäumen oder einstürzenden Häusern erschlagen worden, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates Tamil Nadu. Die Zahl der Toten könnte den Behörden zufolge weiter steigen. Das volle Ausmaß der Zerstörung werde erst morgen ersichtlich sein. Der Sturm bewegt sich nun ins Landesinnere, wo er an Stärke verlieren soll.

Der Sturm löste Überschwemmungen aus, entwurzelte Tausende Bäume und riss Strommasten um. Geschätzt 17.000 Menschen in Tamil Nadu und im benachbarten Bundesstaat Andhra Pradesh mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Auffanglagern untergebracht. In Chennai blieben Schulen, Universitäten und Büros geschlossen. Fischer wurden aufgefordert, nicht in See zu stechen. Zugs- und Flugverbindungen waren unterbrochen.

2.800 Touristen saßen auf Inseln fest

Bereits in der vergangenen Woche hatte „Vardah“ den indischen Katastrophenschutz in Atem gehalten. Mehrere Tage lang saßen fast 2.800 Touristen auf den Inseln Neil und Havelock fest, die zur Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren gehören. Der Sturm hatte dort Straßen und Plätze überflutet, Bäume entwurzelt und Stromleitungen durchtrennt.

Erst am Samstag konnten die letzten Touristen mit Schiffen und Hubschraubern gerettet werden. Der aus etwa 500 Inseln bestehende Archipel liegt etwa 1.200 Kilometer östlich des indischen Festlands.