Trump attackiert Kampfflugzeughersteller Lockheed Martin

Der künftige US-Präsident Donald Trump greift nach Boeing das nächste Rüstungsunternehmen mit dem Vorwurf zu hoher Kosten an. Diesmal traf es Lockheed Martin, Produzent des Kampffliegers F-35. „Das F-35-Programm und die Kosten sind außer Kontrolle“, kritisierte Trump heute per Twitter-Mitteilung.

Er kündigte zugleich an, nach seiner Amtsübernahme am 20. Jänner würden im Rüstungsbereich und anderen Feldern Milliarden Dollar gespart. Die Lockheed-Aktien fielen an der Wall Street bis zum frühen Nachmittag in New York mehr als fünf Prozent.

Das US-Pentagon hat 2.443 Kampfjets von dem Typ bestellt. Die Kosten des Programms belaufen sich Schätzungen zufolge auf etwa 400 Milliarden US-Dollar. In der Vergangenheit traten bei Tests Probleme auf, wodurch es zu Verzögerungen und damit höheren Kosten kam.

Lockheed Martin verteidigt sich

Lockheed Martin rechtfertigte sich nach Trumps Kritik. „Das Unternehmen versteht die Sorgen über die Kosten, aber wir haben von Anfang an Hunderte Millionen Dollar investiert, um den Preis des F-35 zu senken“, so Programmleiter Jeff Babione. Ziel sei es, den Preis für den Kampfflieger im Vergleich zu den ursprünglichen Schätzungen um 70 Prozent zu verringern.

Trump hatte erst in der Vorwoche mit scharfen Worten den Preis für die neuen US-Präsidentenmaschinen („Air Force One“) von Boeing kritisiert. Die Kosten liefen aus dem Ruder. „Bestellung stornieren!“, twitterte er. „Wir wollen, dass Boeing viel Geld verdient“, sagte er danach vor Journalisten. „Aber nicht so viel Geld.“

Streit mit China geht weiter

Auch gegenüber China hat Trump auf seinem Kollisionskurs noch einen Zahn zugelegt: Er stellte in einem TV-Interview gestern die Ein-China-Politik infrage - ein Bruch mit der bisherigen US-Außenpolitik, die heikle Taiwan-Politik Chinas zu dulden. Peking sei „ernsthaft besorgt“, hieß es nun aus dem Außenministerium. Trump sei „diplomatisch unreif“, urteilte ein außenpolitischer Experte in Peking. China müsse nun Druck auf den neuen US-Präsidenten ausüben.

