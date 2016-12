Serbischer Regierungschef droht mit Boykott Brüssels

Der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic hat mit dem Boykott der Zeremonie zur Eröffnung weiterer EU-Beitrittskapitel für sein Land morgen gedroht. Sollte Kroatien nicht bis dahin seinen Widerstand gegen die Öffnung des Kapitels 26 (Kultur und Bildung) aufgeben, werde er nicht wie vorgesehen daran teilnehmen, kündigte er laut Medienberichten heute in Belgrad an.

Sein Land habe es satt, auf immer neue Forderungen des Nachbarn reagieren zu müssen. Zagreb macht seine Zustimmung von Verbesserungen für seine kleine Minderheit in Serbien abhängig.

Drei neue Kapitel sollten geöffnet werden

Vucic „habe die Nerven verloren“, kommentierten kroatische Medien in Zagreb den überraschenden Schritt des Spitzenpolitikers. Ursprünglich war geplant, am zweiten Tag des Treffens in Brüssel die Beitrittskapitel 5 (Öffentliche Beschaffungen), 25 (Wissenschaft und Forschung) sowie das jetzt umstrittene Kapitel 26 zu eröffnen.

Vucic hatte in der letzten Woche angekündigt, er rechne mit dem Beitritt seines armen Landes zur EU vor dem Jahr 2025.