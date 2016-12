Drohnenschwärme für den vernetzten Krieg

Die Ende November bekanntgewordenen Pläne der US-Navy für ein Netz aus Unterwasserdrohnen sind nur Teil eines größeren Konzepts zur globalen Dominanz des elektromagnetischen Spektrums. Zwei entsprechende Projekte wurden von der militärischen Forschungsagentur Intelligence Advanced Research Activity (IARPA) heuer nacheinander gestartet. Dem Teilprojekt „Underwatch“ folgte im November das übergeordnete Projekt zur Modernisierung des „elektromagnetischen Gefechtsfeldmanagements“.

An erster Stelle steht dabei eine modernisierte Funkaufklärung in künftigen Krisen- oder Kriegsgebieten mit einem Netz aus unbemannten U-Booten, Drohnen und statischen Sensoren. Das System soll neben der Aufklärung auch völlig neue elektronische Abwehraufgaben übernehmen. Als Einsatzgebiete werden in einer Studie des militärischen Thinktanks CSBA die Meerengen von Malakka und Hormus genannt, die Zugänge zum Persischen Golf und zum Südchinesischen Meer.

