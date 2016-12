EU-Minister ringen um Erklärung zu Türkei-Gesprächen

Die EU-Außenminister befassen sich morgen mit einer umstrittenen Erklärung zur Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Österreich verlangt, die Gespräche mit Ankara wegen des massiven Vorgehens gegen Regierungskritiker einzufrieren. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) drohte, andernfalls die Erklärung zu blockieren, die einstimmig verabschiedet werden muss.

Mehr dazu in Schwierige Beratungen erwartet

Scheitert eine Einigung, könnte der Streit über die Türkei auch ein zentrales Thema des EU-Gipfels am Donnerstag werden. Über dessen Abschlusserklärung beraten die Minister gleichfalls. Erwartet werden bisher unter anderem Schlussfolgerungen der Staats- und Regierungschefs zur Flüchtlingskrise, zum Kampf gegen den Terrorismus, zum Ausbau der EU-Verteidigung sowie zur Stärkung von Investitionen.

Serbischer Regierungschef droht mit Boykott

Ein Thema des Ministertreffens soll auch eine weitere Annäherung Serbiens an die EU sein. Der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic drohte im Vorfeld mit dem Boykott der Zeremonie zur Eröffnung weiterer EU-Beitrittskapitel, sollte Kroatien nicht bis dahin seinen Widerstand gegen die Öffnung des Kapitels 26 (Kultur und Bildung) aufgeben.

Sein Land habe es satt, auf immer neue Forderungen des Nachbarn reagieren zu müssen. Zagreb macht seine Zustimmung von Verbesserungen für seine kleine Minderheit in Serbien abhängig.

Drei neue Kapitel sollten geöffnet werden

Vucic „habe die Nerven verloren“, kommentierten kroatische Medien in Zagreb den überraschenden Schritt des Spitzenpolitikers. Ursprünglich war geplant, am zweiten Tag des Treffens in Brüssel die Beitrittskapitel 5 (Öffentliche Beschaffungen), 25 (Wissenschaft und Forschung) sowie das jetzt umstrittene Kapitel 26 zu eröffnen.

Vucic hatte in der letzten Woche gesagt, er rechne mit dem Beitritt seines armen Landes zur EU vor dem Jahr 2025.